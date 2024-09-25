テレビ朝日が2年にわたり密着取材を続けた無国籍のフィリピン残留2世の姉妹が日本国籍の回復を認められました。「見つけてくれてありがとう」フィリピン辺境の島にひっそり暮らす同胞無国籍の残留日本人2世の人生最後の訴えとは太平洋戦争中に日本人の父親と生き別れたフィリピン・リナパカン島に住むモリネ・エスペランサさん（86）とリディアさん（84）の姉妹は18日付で、戸籍を新たに作る「就籍」が那覇家裁に許可され、日本