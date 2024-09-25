10月2日にオープンする「ニンテンドーミュージアム」（京都府宇治市）が25日、報道陣に公開された。任天堂が手がけてきた「遊び」の歴史を展示やアトラクションを体験しながらたどる。企業博物館をつくったのは、「任天堂らしいものづくり」をファンだけでなく、社員にもわかってもらうためだった。「スーパーマリオブラザーズ」の舞台を模したフォトスポット=2024年9月25日、京都府宇治市、新井義顕撮影ミュージアムは、1969