米国と肩を並べる規模までに急成長した中国の映画市場が失速している。かき入れ時である夏休みシーズンの興行収入は、前年に比べ44%の大幅減に。ヒット作不足に加え、経済の不調で消費者の財布のヒモが固くなっていることも要因になっているようだ。上映作品のポスターが並ぶ映画館=2024年9月9日、北京市内、鈴木友里子撮影中国で映画チケットの販売サイトなどを運営する「北京猫眼文化伝媒」の調査や国家統計によると、今年6