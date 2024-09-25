気象庁によりますと、きょう（２５日）熱帯低気圧が台風１６号になりました。日本の南を時速10kmの速さで西南西へ進んでいます。 【写真を見る】【台風情報 最新】日本の南に「台風16号（シマロン）」発生台風のたまご「熱帯低気圧」から発達予想進路は？今後の雨は？全国の週間天気予報（25日午後7時更新） 今後の予想進路は【画像①】の通りです。 気象庁によりますと、台風１６号は、きょう（25日）午後６時、中心