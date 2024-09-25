JR西日本は北近畿エリアへの旅行に便利な周遊パス「城崎温泉・天橋立tabiwaぐるりんパス」を「tabiwa by WESTER」で初めて発売します。自由周遊区間内のJR線と京都丹後鉄道全線が3日間乗り放題で、城崎温泉や天橋立、舞鶴などをおトクに周遊できます。また、但馬を巡る観光周遊バス「たじまわる」や、今年7月にリニューアルオープンした「城崎マリンワールド」の入場券などもついてきます。販売価格は1名あたり、大人4,800円・こど