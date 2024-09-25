ブルーティパワーは9月21日に、ポータブル電源とソーラーソリューションの「BLUETTI」から、コンパクトな拡張バッテリ「B300K」を発売した。10月2日までの期間は、新発売早割キャンペーンとして13万9800円で、公式会員なら12万9800円で購入できる。●ポータブル電源の容量を簡単に増やせる「B300K」は、「AC200MAX」「AC200L」「AC300」「AC500」といった「BLUETTI」のさまざまなポータブル電源に対応し、「B230」「B300」「B3