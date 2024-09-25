「Yogibo presents RIZIN.48」が29日、さいたまスーパーアリーナ（12:30開場／14:00開始）で開催される。「RIZIN48（ライジン48）」の対戦カードと試合順、中継・LIVE配信情報は以下の通り。 ▼全11試合カード詳細・試合結果 ▼中継・配信情報 ■第1試合 （C）RIZIN FF カルシャガ・ダウトベック vs. 木下カラテRIZIN MMAルール：5分 3R（66.0kg） ■第2試合 （C）RIZIN FF 新井丈