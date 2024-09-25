○アセンテック [東証Ｓ] Cloud Software Groupを割当先とする70万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は551円。 ○カルナバイオ [東証Ｇ] Athos Asia Event Driven Master Fundを割当先とする105万0600株の第三者割当増資を実施する。発行価格は360.0円。 [2024年9月25日] 株探ニュース