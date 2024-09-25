25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比240円高の3万7900円と急伸。日経平均株価の現物終値3万7870.26円に対しては29.74円高。出来高は1613枚となっている。 TOPIX先物期近は2643.5ポイントと前日比15ポイント高、TOPIXの現物終値比は7ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 37900