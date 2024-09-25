25日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝144円18銭前後と、午後5時時点に比べ31銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝161円20銭前後と21銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース