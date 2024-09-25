アイ・オー・データ機器は9月25日、NAS(Network Attached Strorage)ブランド「LAN DISK(ランディスク)」のデータをクラウドへバックアップする新サービス「NarSuSクラウドバックアップ」の提供を開始した。なお、価格は容量1TB、期間が1年のライセンス「NCB-1TB/1Y」で3万6300円(税込)。「NarSuSクラウドバックアップ」の概要○「NarSuSクラウドバックアップ」を提供開始近年、国内では自然災害による被害が増加傾向にあることから