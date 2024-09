GoogleがAndroidおよびiOS向けのフォトアプリとして提供する「Googleフォト」に搭載される動画編集機能を刷新したと発表しました。また、AIによる自動編集機能も搭載されます。New video editing features on the Google Photos app - Google Photos Communityhttps://support.google.com/photos/thread/298286201Google Photos is getting a redesigned video editor - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/9/24/24252944/goo