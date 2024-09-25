気になるニュースをキャッチ！【Tory Burch（トリー バーチ）】が、猫のポートレートで覆われたユニークなコンセプトのポップアップストアを9月27日（金）～10月29日（火）の期間、渋谷PARCOにて開催。ドイツの写真家ウォルター・シェルスによる猫の写真が印象的な店内には、渋谷PARCOと公式オンラインストア限定のウェアやシューズ、バッグ、アクセサリーが並びます