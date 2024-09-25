公益財団法人・大阪観光局は25日、溝畑宏理事長が大阪市内で記者会見を行い、無料公衆Wi-Fi『Osaka Free Wi-Fi』のリニューアルについて説明した。大阪・関西万博を見据え、欧米を中心に導入が進む新規格を採用した『Osaka Free Wi-Fi OpenRoaming』を10月1日より提供する。【写真】リニューアルについて説明した溝畑宏理事長『Osaka Free Wi-Fi』は官民一体で2014年1月から提供開始し、外国人旅行客をはじめ、無料で使えるWi-