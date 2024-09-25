村井嘉浩宮城県知事兵庫県議会で不信任決議が可決された斎藤元彦知事に対し、かつて上司だった村井嘉浩宮城県知事が「県民の声に耳を傾けて判断してくださいね」とのメールを送ったと、25日の記者会見で明らかにした。返信はないという。総務官僚だった斎藤氏は東日本大震災後の2013年から3年弱、宮城県に出向。村井氏は不信任決議可決後、斎藤氏がテレビ出演しているのを見てメールしたという。村井氏は「全国知事会の仲間