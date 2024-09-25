県議会の質疑質問が２５日から始まり、代表質問と一般質問に合わせて３人が立ちました。この中で栃木県は、県産の農畜産物の消費拡大を目指して新たな取り組みを行うことを明らかにしました。 質問戦初日の代表質問には、とちぎ自民党議員会の五月女裕久彦議員が、一般質問には民主市民クラブの山田美也子議員と公明党栃木県議会議員会の西村真治議員が立ちました。 この中で、福田富一知事は産出額が全国上位にある園芸作物の主