エアソウルは、日韓路線を対象に「AIRSEOUL SUPER SALE「スカッと特価」」を9月26日から10月2日まで開催する。設定路線と片道最低運賃は、高松〜ソウル/仁川線が2,000円、福岡〜ソウル/仁川線が2,500円、米子〜ソウル/仁川線が3,500円、大阪/関西〜ソウル/仁川線が4,000円、東京/成田〜ソウル/仁川線が4,500円。搭乗期間は10月27日から2025年3月29日まで。燃油サーチャージ、諸税別。販売数には限りがあり、なくなり次第終了する。