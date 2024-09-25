能登半島地震で出た大量の災害廃棄物を県外で処理するため、石川県は25日、関東地方に向けて災害廃棄物を鉄道で運ぶ取り組みを始めました。運ばれるのは、輪島市と珠洲市で生じた災害廃棄物およそ32トンで、金沢港で25日午前、輸送用のコンテナに積みかえる作業が行われました。災害廃棄物はその後、金沢市高柳にある駅で貨物列車に載せられ、午後7時すぎに出発します。県生活環境部・田丸昌成さん「トラック輸送に比べてコストが