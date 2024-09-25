東京・銀座の梅酒カクテル専門店「ザ チョーヤ ギンザバー(The CHOYA 銀座 BAR)」から、2024年秋冬の新作パフェが登場。2024年9月27日(金)から2025年1月15日(水)までの期間、「梅づくしアフタヌーンティー＆ハイティー」の選べるデザートとして限定販売される。定番アフタヌーンティーに選べる限定梅パフェ「ザ チョーヤ ギンザバー」の「梅づくしアフタヌーンティー＆ハイティー」は、梅酒との相性を考えたオードブル＆スイーツ、