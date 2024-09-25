M·A·C(マック)の2024年冬コスメとして、新作リップスティック「マキシマル スリーク サテン リップスティック」が、2024年10月4日(金)より全国発売される。M·A·Cの「マキシマル」がスキンケアリップに進化M·A·C創立40周年の節目を迎える2024年春、新たに誕生した“究極のリップスティック”こと「マキシマル」シリーズ。上質な塗り心地と高発色を兼ね備えるマットリップに続き、2024年冬にサテンリ