スポニチスポニチアネックス

元バンナム社長の石川祝男氏が死去「ワニワニパニック」を企画・開発

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ワニワニパニック」などを生み出した石川祝男氏が9月9日に死去した
  • 同社は公式サイトで「謹んでお知らせ申し上げます」とコメント
  • 通夜および告別式は近親者にて執り行われ、訃報のご連絡も法要後とした
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 羽賀容疑者 暴力団との関係告白?
  2. 2. 羽賀容疑者 逮捕後に動画アップ
  3. 3. 上野樹里 立ち入り禁止区域侵入?
  4. 4. 妻の遺体発見 今までありがとう
  5. 5. 斉藤慎二「ウイニング競馬」降板
  6. 6. 羽賀研二容疑者ら7人を逮捕
  7. 7. イチロー氏 殺してやると発言か
  8. 8. 小6から性加害 小2娘が涙で告白
  9. 9. 羽賀容疑者 連日元カノへエール?
  10. 10. 24時間ジムで死亡事故? 投稿拡散
  1. 11. 無許可のクレしん商品所持? 送検
  2. 12. 米医師 天国は「チキンの匂い」
  3. 13. まつげにダニ大増殖 相談増加
  4. 14. 木村拓哉の気遣いに称賛相次ぐ
  5. 15. 兵庫知事「行動が至らなかった」
  6. 16. 斉藤慎二に心配「重い症状?」
  7. 17. 急に父親が失明 介護の幕開けに
  8. 18. 初心者を煽るスポーツカーの末路
  9. 19. 踊る出演 当時22歳の俳優に仰天
  10. 20. フワ代役で出演 絶賛の女芸人
  1. 1. 妻の遺体発見 今までありがとう
  2. 2. 羽賀研二容疑者ら7人を逮捕
  3. 3. 小6から性加害 小2娘が涙で告白
  4. 4. 無許可のクレしん商品所持? 送検
  5. 5. まつげにダニ大増殖 相談増加
  6. 6. 兵庫知事「行動が至らなかった」
  7. 7. 列車と人が衝突 人は発見されず
  8. 8. 斎藤知事が相続トラブルか 激白
  9. 9. 麻生氏と面会報道 小泉氏に失望
  10. 10. 36歳死亡「説明ない」病院を告訴
  1. 11. 少女の過剰摂取止めず? 男再逮捕
  2. 12. 用水路に遺体 人身事故の男性か
  3. 13. NHK中国語ニュース 再びトラブル
  4. 14. 元スタッフ NHK不適切発言の意図
  5. 15. たまごの価格 全国的に上がる
  6. 16. 元上司が元彦氏に連絡 返信なし
  7. 17. 山形で90歳女性が死亡 外傷多数
  8. 18. 自分で購入した上司名の印鑑使い無断で…
  9. 19. 医師免許取り消し後に診察? 逮捕
  10. 20. 第1子保育料を無償化の方針 東京
  1. 1. 「ワニワニパニック」開発者死去
  2. 2. 堀江貴文氏が応援する総裁選候補
  3. 3. 社長室に卓球台? ユニークな会社
  4. 4. 高市氏の靖国参拝宣言を徹底批判
  5. 5. 日本初 給与のデジタル払い開始
  6. 6. 日本の裁判は運次第？　美濃加茂市長無…
  7. 7. 長男だけ顔が違う DNA鑑定で衝撃
  8. 8. 財務省はなぜ巨大な力を持っているのか
  9. 9. 山尾志桜里 不倫疑惑が招いた“ラブホ…
  10. 10. 野党の姿勢に安倍首相は高笑いか
  1. 11. 追い詰められている自民党 - 畠山和也
  2. 12. 選挙期間中に忍び寄る中国・ロシア・北…
  3. 13. ｢野党に政権は任せられないが､自民党…
  4. 14. トランプの深い爪痕から脱却できないバ…
  5. 15. 枠組み交渉よりも政治アジェンダが注目…
  6. 16. 《速報》オミクロン株、国内で新たに15…
  7. 17. お葬式で絶対に言ってはNGの言葉
  8. 18. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  9. 19. 普通の銭湯に風俗サービス? 実態
  10. 20. 接続水域航行「受け入れられず」　中国…
  1. 1. 摩擦で静電気 仕組みが遂に判明
  2. 2. 中国で1000日超拘束 男性が回顧
  3. 3. 公務員が「オレは神」店員を殴る
  4. 4. J・ジャクソン大炎上 兄に洗脳?
  5. 5. 米コカコーラ 新味を6カ月で終売
  6. 6. 台湾 日本で流通の全食品輸入可
  7. 7. AIが未知のナスカの地上絵を発見
  8. 8. SNSでデマ蔓延 ランドセル控える
  9. 9. 試合中に7歳が突然死…父悲嘆 米
  10. 10. 日本人学校にスパイ浸透 中国SNS
  1. 11. 「無課金おじさん」映画オファー
  2. 12. 中国大使館 日本渡航者に喚起
  3. 13. 北のごみ風船 空港20回運用中断
  4. 14. タイで広がる物乞いビジネスの闇
  5. 15. 「失われた聖書の木」が誕生か
  6. 16. 石焼きビビンバを巡り中韓で論争
  7. 17. 台湾の刺青師、アジア最大のコンテスト…
  8. 18. 中国大使館、日本に旅行する国民などに…
  9. 19. 天国はチキンの匂い 米外科医
  10. 20. 上海Disney チケ購入方法を変更
  1. 1. 急に父親が失明 介護の幕開けに
  2. 2. 真の富裕層がタワマン選ばぬワケ
  3. 3. 任天堂から訴訟も…姿勢に批判
  4. 4. 国内初 給与のデジタル払い開始
  5. 5. 怒られたくないZ世代 求めるもの
  6. 6. 増税が足引っ張る? 政府の大誤解
  7. 7. 「おぼっちゃまくん」新作制作へ
  8. 8. 進次郎氏なら「年7万円増税」か
  9. 9. 会社入口でただ棒立ち 4日で退職
  10. 10. シリーズ・トップに聞く　第７回　鉄人…
  1. 11. レアアースが価格上昇！・・・中国の政…
  2. 12. どれほど働きすぎると損をするか
  3. 13. なぜ男性は働きすぎてしまう?
  4. 14. なぜ「生意気な女」が社長に抜擢された…
  5. 15. 止まらないビットコインの暴落
  6. 16. 人気大手8社 面接の決定的な質問
  7. 17. 上手な話し方 共通する法則
  8. 18. 日本で男女の賃金格差が大きい訳
  9. 19. 日本人は防衛予算の正しい見方をわかっ…
  10. 20. 職場のよくあるハラスメント実態
  1. 1. 評判最悪? iOS18で一番の後悔
  2. 2. iOS18にした人 今すぐすべき事
  3. 3. Google検索のキャッシュ完全終了
  4. 4. iPhone 16 落下に弱いこと判明
  5. 5. 防水スマホに潜む意外な落とし穴
  6. 6. 700MHzの周波数転用を始めたソフトバン…
  7. 7. 読み放題サブスクが3カ月無料に
  8. 8. Amazonアウトレット 注目商品は?
  9. 9. 10分で100℃ 電子レンジになる鞄
  10. 10. iPhone追撃は急ピッチ？Androidは発展…
  1. 11. Android OS 向けウェブブラウザ「Sleip…
  2. 12. KCCSの広告配信サービス「KANADE DSP」…
  3. 13. 赤面不可避！サーモグラフィがあれば「…
  4. 14. 「ファイナルファンタジーXV」の発売記…
  5. 15. 折りたたみ式の24インチモニタ?
  6. 16. 67.0％の子どもが母親のスマートフォン…
  7. 17. 文春砲＆新潮砲がダブルで炸裂！　菊川…
  8. 18. メンバーの社内恋愛が破局、 業務に支…
  9. 19. ダイソーでスマホ用Bluetoothリモート…
  10. 20. 自宅で「ぼっち」な冬グルメは最高！　…
  1. 1. イチロー氏 殺してやると発言か
  2. 2. 大谷より有名 日本人登場に騒然
  3. 3. 大谷より10年早い 韓国が自慢か
  4. 4. 真美子夫人 奥さま会から消えた?
  5. 5. セ優勝はどこに? 佐々木氏が言及
  6. 6. 立浪監督の退任 根尾に朗報か
  7. 7. 引退セレモニー 選手より号泣
  8. 8. 巨人阪神が場外乱闘か 主砲巡り
  9. 9. 新ルール導入で大谷に追い風か
  10. 10. 高橋尚子さん52歳、イメージ激変
  1. 11. 大谷 座右の銘は武田信玄の言葉
  2. 12. 米紙 大谷のノーベル平和賞言及
  3. 13. 遠藤航が試合に出られない理由
  4. 14. オリ監督 引退選手に粋な計らい
  5. 15. 大谷サインもらった6歳のその後
  6. 16. ド軍担当記者 9回采配を痛烈批判
  7. 17. 大谷呆然 三重殺で衝撃幕切れ
  8. 18. 元仏代表DF ヴァランが現役引退
  9. 19. サッカー日本代表の2024年カレンダーが…
  10. 20. 大谷結婚で狩野舞子氏にコメ殺到
  1. 1. 羽賀容疑者 暴力団との関係告白?
  2. 2. 羽賀容疑者 逮捕後に動画アップ
  3. 3. 上野樹里 立ち入り禁止区域侵入?
  4. 4. 斉藤慎二「ウイニング競馬」降板
  5. 5. 羽賀容疑者 連日元カノへエール?
  6. 6. 木村拓哉の気遣いに称賛相次ぐ
  7. 7. 斉藤慎二に心配「重い症状?」
  8. 8. 踊る出演 当時22歳の俳優に仰天
  9. 9. フワ代役で出演 絶賛の女芸人
  10. 10. 旅立つ彼女にサプライズも…波紋
  1. 11. 「ミスチル争奪戦」有力候補は?
  2. 12. 一茂 ロケ中に自己中全開で波紋
  3. 13. 三崎優太氏 隣人の壁ドンに嘆き
  4. 14. 極悪女王「圧巻の演技」絶賛の声
  5. 15. 向上委員会 出禁5人リストに騒然
  6. 16. 堀北さんを勝手に加工「失礼」
  7. 17. 24hTVで「惨敗」日テレが大慌て
  8. 18. キムタクの態度に有吉が新証言
  9. 19. 「アッコにおまかせ」終了を否定
  10. 20. 剛力のキックが「エグい」と反響
  1. 1. 妻が女性用風俗 夫は離婚できる?
  2. 2. 茶色もグレ&#12540;も可愛すぎ&#9825;…
  3. 3. “真っ黒”なのにおしゃれ！【VIS】こ…
  4. 4. ベッドで夫に美人馬乗り 妻目撃
  5. 5. ビアードパパ 驚きの初コラボ
  6. 6. 16歳と避妊せず 2児の母の悪評
  7. 7. 付き合いたいなら駆け引き必須!?友達以…
  8. 8. 不倫で略奪婚 女性の厳しい現実
  9. 9. 流産後に授かった子に心臓病判明
  10. 10. ダイソーさん300円でいいの？他所で買…
  1. 11. 体型コンプレックス解決コーデ
  2. 12. UNIQLO サテン生地が高見え上品
  3. 13. メンヘラ女性に見られる「特徴」
  4. 14. 孫を殺すつもり? 義両親に激怒
  5. 15. しまむら ふんわり体型カバー
  6. 16. 酔って別の男と子作り…彼捨てる
  7. 17. 気持ち悪い…不衛生な謎ルール
  8. 18. “ピュアな桃肌”が完成！【セザンヌ】…
  9. 19. 注目 しまむらチュールスカート
  10. 20. えのきで6kg減 腹持ち抜群スープ

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得
x