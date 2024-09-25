◇パ・リーグ日本ハムー楽天（2024年9月25日エスコン）日本ハムの鍵谷陽平投手（34）が25日、本拠エスコンFでの楽天戦で引退試合に臨んだ。キャリア12年、通算420試合目のプロラスト登板で見事な投球を披露した。楽天先頭の小郷に初球から147キロ直球を投げ込むと球場から大歓声。2球目のフォークで二ゴロに打ち取った。続く小深田にも147キロの直球を投げ込むなど、フルカウントから最後も直球勝負。遊直で打ち取って