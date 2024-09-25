山口県下関市の前田晋太郎市長が１９日の市議会一般質問で、被爆地の広島や長崎などを旅行客が巡ることを「お悔やみトリップ」と発言した。前田市長は２５日、記者会見を開いて陳謝した。前田市長は、市も参加している西日本に欧米豪から観光客らを呼び込む官民組織「西のゴールデンルートアライアンス（連合）」に関する質問に答弁。誘客に向けて複数の街でストーリーを作ることが大事と主張し、「例えば（広島、長崎の）二つ