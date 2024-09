Kaspersky Labは9月20日(現地時間)、「Twelve: from initial compromise to ransomware and wipers|Securelist」において、ハクティビストグループ「Twelve」がロシア国内の組織を標的に破壊的なサイバー攻撃を実施していると報じた。直近の攻撃は2024年6月下旬に確認され、その調査結果から活動は継続中と推測されている。Twelve: from initial compromise to ransomware and wipers|Securelist○侵害経路Kaspersky Labの調査に