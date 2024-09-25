大阪府警本部自宅で女子高校生がせき止め薬を過剰摂取するのを制止せず、急性薬物中毒に陥らせて死亡させたなどとして、大阪府警は25日、重過失致死や窃盗などの疑いで、大阪府東大阪市立花町、無職小坂光容疑者（26）を再逮捕した。府警によると、「制止しなかったわけではないが、止めきれなかった」と供述している。再逮捕容疑は9月2日、東大阪市のドラッグストアでせき止め薬など計13点を盗んだほか、同市の容疑者宅で、せ