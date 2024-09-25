2022年度の不登校の児童生徒数が過去最多となっています。熊本県は、支援ための協力者会議を立ち上げます。 【写真を見る】不登校の子ども 熊本県内5353人で過去最多に学びの場や成績・出席の扱いどうする？協力者会議立ち上げへ 熊本県教育委員会によりますと、2022年度、小中学校の不登校者の数は県内で前年度より1200人ほど多い5353人で、過去最多となりました。 9月25日の県議会一般質問で、不登校の児童生徒への支援につ