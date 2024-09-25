元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２５日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演し、自民党総裁選（２７投開票）の有力候補３人をジャッジした。総裁選には過去最多９人が立候補。直近の報道によると、石破茂氏、高市早苗氏、小泉進次郎氏が他の候補を引き離し、事実上?３強対決?の構図となっている。橋下氏は討論会などでの発言を踏まえながら、三者を考察。小泉氏については「政治討論の経験が少なく、質問に対し