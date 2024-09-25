名古屋市港区で集合住宅の駐輪場から原付バイクを盗んだとして、中学3年生の少年が逮捕されました。被害者の男性による「聞き込み」がきっかけで特定されたということです。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、名古屋市港区に住む中学3年生の少年(15)です。 警察によりますと、少年は8月22日夜、港区にある集合住宅の駐輪場で、41歳の派遣社員の男性の原付バイク（時価約15万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 調べ