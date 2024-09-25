ようやく秋めいてきたところで、一足飛びにお正月の話題です。福岡市のデパートでは25日から、おせちの予約が始まりました。今回はどんなおせちが人気なのでしょうか。 新年の始まりを彩るおせち。縁起のいい海の幸・山の幸が詰められた華やかな重箱は、いまも根強い人気があります。福岡市の大丸福岡天神店では、25日からおせちの予約受け付けが始まりました。初日から多くの客が訪れ、カタログを見ながら気に入ったおせ