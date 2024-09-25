25日午後、ソウル城東（ソンドン）区城水洞（ソンスドン）EMPTY聖水でブランド「KOLON SPORT」のイベントが行われ、ムン・ガヨン、IZ*ONE出身クォン・ウンビ、CNBLUE カン・ミンヒョク、イ・ジョンハが出席した。・【PHOTO】ムン・ガヨン、海外スケジュールを終えてイタリアから帰国（動画あり）・IZ*ONE出身クォン・ウンビ、10月5日放送の「オールスター感謝祭'24秋」に出演決定！成田凌らと共に