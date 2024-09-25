木曜日は水曜日より気温の上がる所が多く、最高気温は関東から西の地域で30℃以上の真夏日になる所も多くなりそうです。朝の最低気温は中国、四国から東北で20℃前後の所が多いでしょう。最高気温は関東から西の地域で30℃前後まで上がる所が多く、鹿児島は34℃、大阪は33℃まで上がる予想です。水曜日は涼しかった東京も29℃まで上がる見込みです。特に気温が高い九州から東海はよく晴れる見込みで、湿度も低くなりそうです。関東