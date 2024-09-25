TOKIO・松岡昌宏（47）が25日に公式YouTubeチャンネルを更新し「つかみ合い」の大ゲンカをしたメンバーについて明かす場面があった。自身が「20年」暮らし、全てを知り尽くした東京・麻布十番を街ブラする企画。そこで「昔のケンカ」という話題になると、松岡は「メンバーだと上2人だな。つかみ合いになったのは兄ぃ（元メンバー・山口達也さん）だけ」と告白した。「俺が21歳ぐらいのときだったかな。くだらないことで、