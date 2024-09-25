ボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３１）と俳優の山粼賢人（３０）が２５日、昨年からアンバサダーを務めるスイスの高級時計メーカー「ウブロ」の東京・銀座ブティックで「ウブロ井上尚弥×山粼賢人スペシャルトーク」を行った。尚弥は７５３５万円の「ビッグ・バンインテグレーテッドトゥールビヨンフルパープルサファイア」、山粼は２３３６万４０００円の「ビッグ