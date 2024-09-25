東京時間17:55現在 香港ハンセン指数 19129.10（+128.54+0.68%） 中国上海総合指数 2896.31（+33.18+1.16%） 台湾加権指数 22761.60（+329.82+1.47%） 韓国総合株価指数 2596.32（-35.36-1.34%） 豪ＡＳＸ２００指数 8126.36（-15.61-0.19%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84990.69（+76.65+0.09%） ２５日のアジア株は、まちまち。中国当局が前日に金融緩和策や株価下支え策、住宅ロ
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