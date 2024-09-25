フジテレビ系お昼の生放送バラエティー番組『ぽかぽか』（毎週月曜～金曜11時50分～13時50分）内にて、10月7日より毎週月曜13時台に放送となるショートTVアニメ『ねこに転生したおじさん』の本PVが公開された。また配信プラットフォーム情報も公開された。 『ねこに転生したおじさん』は、「次にくるマンガ大賞2023WEBマンガ部門2位」を受賞した原作：やじまによるSNSマンガのTVアニメ化。ある日突