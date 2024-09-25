◇パ・リーグ日本ハムー楽天（2024年9月25日エスコン）日本ハムの鍵谷陽平投手（34）が25日、本拠エスコンFでの楽天戦で引退試合に臨んだ。鍵谷は巨人から復帰1年目で、日本ハムでの登板は19年6月8日の阪神戦以来5年ぶり。昨季開場した地元・北海道のエスコンフィールドでは初登板。プロ1年目の13年5月17日DeNA戦以来、プロ3度目の登板となった。プロ12年目、通算420試合目の登板。楽天先頭の小郷を二ゴロで打ち取っ