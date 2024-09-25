石川県輪島市に設置された災害廃棄物の仮置き場に運び込まれるごみ＝25日午後石川県能登半島を襲った記録的豪雨による被災地では25日、不明者の捜索が続けられた。消防や県警によると、輪島市で新たに3人が発見され、いずれも死亡が確認された。豪雨による死者は計11人となった。県によると、行方不明は2人。安否不明者は25日午後4時時点で5人。浸水被害や土砂災害に伴って発生した災害廃棄物の仮置き場での受け入れが25日まで