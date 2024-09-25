自民党総裁選に立候補している石破元幹事長は25日、経済政策について会見を開き、“岸田政権の成果を引き継ぎ加速化させる”との考えを示しました。自民党石破茂 元幹事長「岸田政権が3年で終わるわけで、それが進めてきたものというものは、そのままさらに充実をさせ、加速度を上げていきたいというふうに考えております」石破氏はこのように話し、総裁選に勝利した場合には「貯蓄から投資への流れは一層加速していく」と