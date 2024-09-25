中国山西省の原炭生産量、１〜８月は８億トン超山西省の露天炭鉱。（資料写真、太原＝新華社記者/王飛航）【新華社太原9月25日】中国山西省の一定規模（年間売上高2千万元、1元＝約20円）以上の炭鉱企業の原炭生産量は8月、前年同月比0.8％増の1億1378万3千トンだった。1〜8月の生産量は8億1321万7千トンで全国の26.6％を占めた。省統計局が明らかにした。2023年の原炭生産量は13億7752万トンだった。同省は3月末に発表した「2