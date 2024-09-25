今春の阪神牝馬Ｓ・Ｇ２を勝ち、続くヴィクトリアマイル・Ｇ１で３着のマスクトディーヴァ（牝４歳、栗東・辻野泰之厩舎、父ルーラーシップ）は次走の府中牝馬Ｓ・Ｇ２（１０月１４日、東京競馬場・芝１８００メートル）で川田将雅騎手が手綱を執ることがわかった。馬主の社台サラブレッドクラブが２５日、ホームページで発表した。マスクトディーヴァは１９日に放牧先の外厩・山元トレーニングセンターから栗東トレーニングセ