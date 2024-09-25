神戸市の病院待合室で女児を盗撮か 49歳の中学教員を逮捕共同通信

神戸市の病院待合室で女児を盗撮か 49歳の中学教員を逮捕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 兵庫県警は25日、神戸市中央区の49歳の中学教員を逮捕した
  • 2022年に神戸市の病院待合室で、女児をスマホで盗撮した疑い
  • 県警が別の盗撮事件の捜査でPCなどを押収した際、動画を発見した
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