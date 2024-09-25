Visaは9月24日、韓国人海外旅行者の今年上半期の対面決済データを前年同期と比較したレポートを公開した。○アジア太平洋地域での支出額は日本、ベトナム、オーストラリアが上位韓国人のアジア太平洋地域における支出額の上位5カ国は上から順に日本、ベトナム、オーストラリア、タイ、グアムだった。特に、昨年4位だったオーストラリアは今年3位に浮上した。日本は2023年に続き2024年も韓国人の旅行先のトップだった。顕著な傾向と