Visaは9月24日、韓国人海外旅行者の今年上半期の対面決済データを前年同期と比較したレポートを公開した。○アジア太平洋地域での支出額は日本、ベトナム、オーストラリアが上位韓国人のアジア太平洋地域における支出額の上位5カ国は上から順に日本、ベトナム、オーストラリア、タイ、グアムだった。特に、昨年4位だったオーストラリアは今年3位に浮上した。日本は2023年に続き2024年も韓国人の旅行先のトップだった。顕著な傾向と
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 羽賀容疑者 暴力団との関係告白?
- 2. 羽賀容疑者 逮捕後に動画アップ
- 3. 上野樹里 立ち入り禁止区域侵入?
- 4. 妻の遺体発見 今までありがとう
- 5. 斉藤慎二「ウイニング競馬」降板
- 6. 羽賀研二容疑者ら7人を逮捕
- 7. イチロー氏 殺してやると発言か
- 8. まつげにダニ大増殖 相談増加
- 9. 米医師 天国は「チキンの匂い」
- 10. 小6から性加害 小2娘が涙で告白
- 1. 妻の遺体発見 今までありがとう
- 2. 羽賀研二容疑者ら7人を逮捕
- 3. 小6から性加害 小2娘が涙で告白
- 4. まつげにダニ大増殖 相談増加
- 5. 兵庫知事「行動が至らなかった」
- 6. 無許可のクレしん商品所持? 送検
- 7. 少女の過剰摂取止めず? 男再逮捕
- 8. 斎藤知事が相続トラブルか 激白
- 9. 麻生氏と面会報道 小泉氏に失望
- 10. 用水路に遺体 人身事故の男性か
- 1. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 2. 高市氏の靖国参拝宣言を徹底批判
- 3. 「ワニワニパニック」開発者死去
- 4. 堀江貴文氏が応援する総裁選候補
- 5. 日本初 給与のデジタル払い開始
- 6. 長男だけ顔が違う DNA鑑定で衝撃
- 7. 共通テスト 今回から新科目追加
- 8. 追い詰められている自民党 - 畠山和也
- 9. 田崎史郎氏 総裁選の決選予想
- 10. 後継候補、求人サイトで公募＝四條畷市…
- 1. 中国で1000日超拘束 男性が回顧
- 2. 摩擦で静電気 仕組みが遂に判明
- 3. 米コカコーラ 新味を6カ月で終売
- 4. ガザ停戦「条件確定」要求 バイデン米…
- 5. 試合中に7歳が突然死…父悲嘆 米
- 6. 公務員が「オレは神」店員を殴る
- 7. タイで広がる物乞いビジネスの闇
- 8. 石焼きビビンバを巡り中韓で論争
- 9. 中国大使館 日本渡航者に喚起
- 10. 台湾 日本で流通の全食品輸入可
- 1. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 2. 真の富裕層がタワマン選ばぬワケ
- 3. 任天堂から訴訟も…姿勢に批判
- 4. 増税が足引っ張る? 政府の大誤解
- 5. 国内初 給与のデジタル払い開始
- 6. 怒られたくないZ世代 求めるもの
- 7. 進次郎氏なら「年7万円増税」か
- 8. 年収400万で奨学金返済 貯金ムリ
- 9. 「おぼっちゃまくん」新作制作へ
- 10. 会社入口でただ棒立ち 4日で退職
- 1. 評判最悪? iOS18で一番の後悔
- 2. iOS18にした人 今すぐすべき事
- 3. Amazonアウトレット 注目商品は?
- 4. iPhone 16 落下に弱いこと判明
- 5. Google検索のキャッシュ完全終了
- 6. 10分で100℃ 電子レンジになる鞄
- 7. 26日発売ゼルダ新作が予約受付中
- 8. 読み放題サブスクが3カ月無料に
- 9. 700MHzの周波数転用を始めたソフトバン…
- 10. Androidと検索…不穏な単語続出
- 1. イチロー氏 殺してやると発言か
- 2. 大谷より有名 日本人登場に騒然
- 3. 大谷より10年早い 韓国が自慢か
- 4. 真美子夫人 奥さま会から消えた?
- 5. 高橋尚子さん52歳、イメージ激変
- 6. セ優勝はどこに? 佐々木氏が言及
- 7. 立浪監督の退任 根尾に朗報か
- 8. 新ルール導入で大谷に追い風か
- 9. 大谷サインもらった6歳のその後
- 10. 引退セレモニー 選手より号泣
- 1. 羽賀容疑者 暴力団との関係告白?
- 2. 羽賀容疑者 逮捕後に動画アップ
- 3. 上野樹里 立ち入り禁止区域侵入?
- 4. 斉藤慎二「ウイニング競馬」降板
- 5. 羽賀容疑者 連日元カノへエール?
- 6. 木村拓哉の気遣いに称賛相次ぐ
- 7. 「ミスチル争奪戦」有力候補は?
- 8. 踊る出演 当時22歳の俳優に仰天
- 9. 斉藤慎二に心配「重い症状?」
- 10. フワ代役で出演 絶賛の女芸人
- 1. 妻が女性用風俗 夫は離婚できる?
- 2. 茶色もグレーも可愛すぎ♡…
- 3. 酔って別の男と子作り…彼捨てる
- 4. “真っ黒”なのにおしゃれ！【VIS】こ…
- 5. 付き合いたいなら駆け引き必須!?友達以…
- 6. 16歳と避妊せず 2児の母の悪評
- 7. 孫を殺すつもり? 義両親に激怒
- 8. ベッドで夫に美人馬乗り 妻目撃
- 9. 気持ち悪い…不衛生な謎ルール
- 10. ビアードパパ 驚きの初コラボ