元プロ野球選手で野球解説者の山本昌氏が16日、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画「山本昌&山崎武司 プロ野球 やまやま話『高校野球が7回制に?』」に登場。高校野球における、7イニング制への変更案に私見を述べた。山本昌氏○山本昌、高校野球の7イニング制変更案に私見夏の猛暑や、選手の健康面を考慮して、7イニング制への変更の議論が進みつつある日本の高校野球。しかし、山本氏は「