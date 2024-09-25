横手市にある特別支援学校の子どもたちが、地域の特産のサトイモ「いものこ」を収穫しました。来週、地元の道の駅で販売されることになっていて、子どもたちが接客も体験します。秋の味覚のひとつ、横手市特産の「いものこ」。横手支援学校では、ふるさと学習の一環で、毎年、栽培に取り組んでいます。25日は、農家の指導のもと、小学部の6年生と中学部の生徒がいものこを収穫しました。農家松本一美さん「まず親イモ、この親イ