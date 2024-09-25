首都圏などに住むプロの人材に副業として県内の企業で働いてもらう取り組み、「スキルリターン」が始まりました。少子高齢化で人材不足が深刻化する中、企業の課題解決につながると期待されています。スキルリターンは、首都圏などに住む専門的な知識や技術を持った人材と地方の企業をマッチングし、副業として働いてもらう取り組みです。人材紹介サービスなどを手掛けるパーソルキャリアが去年6月に始め
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