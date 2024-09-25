■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０９月２５日１４３円８９～９０銭（▼０．５５） ０９月２４日１４４円４４～４７銭（△０．８２） ０９月２０日１４３円６２～６４銭（△１．１２） ０９月１９日１４２円５０～５２銭（△０．６３） ０９月１８日１４１円８