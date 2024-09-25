日銀が２５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４３円８９～９０銭と前日に比べ５５銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１６１円０３～０７銭と同３１銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１１９１～９２ドルと同０．００６５ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS