日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 12402( 12343) 3月限18(18) TOPIX先物 12月限 12413( 12398) 日経225ミニ 10月限 14485( 14485) 11月限 113( 11