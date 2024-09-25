日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 14936( 13902) 3月限 137(37) TOPIX先物 12月限 19515( 19151) 日経225ミニ 10月限 15078( 15078) 11月限66(6