25日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝143円91銭前後と、午後5時時点に比べ4銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝160円98銭前後と1銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース